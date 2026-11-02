Shagang's net profit falls by 25.98 percent to RMB 171 million in Jan-Sept 2026

Jiangsu Province-based Shagang Co., Ltd. (Shagang) has announced that its net profit amounted to RMB 171 million ($25.5 million) in the January-September period this year, down 25.98 percent year on year.
In the given period, Shagang registered an operating revenue of RMB 10 billion ($1.5 billion), down 2.68 percent year on year.
In the July-September period this year, Shagang registered an operating revenue of RMB 3.3 billion ($500 million), down 4.23 percent year on year, while it posted a net profit of RMB 34 million ($5.1 million), down 54.99 percent year on year.