India's NMDC sees iron ore output rise 8% in Sept 2026, sales down 10%

Ajoy Das Editor All Articles by the Author

I graduated from the University of Kolkata with a degree in economics and have three decades of experience in reporting for leading print media publications, covering key manufacturing industries like iron and steel, energy (fossil and renewable), chemicals and petrochemicals and mining sectors (coal, bauxite, iron ore and copper). I work as a correspondent for SteelOrbis reporting on the Indian steel industry covering pricing and trade trends across the value chain, capacity creations and utilizations, corporate developments, government policy frameworks and industry related news.