India's NMDC sees iron ore output rise 8% in Sept 2026, sales down 10%

Indian government-run miner NMDC Limited achieved iron ore production of 4.04 million mt in September 2026, a rise of eight percent year on year, according to a company statement on Friday, October 2. The miner reported iron ore sales of 3.51 million mt, a decline of 10 percent year on year.
NMDC Limited's cumulative iron ore production during the April-September period of the fiscal year 2026-27 stood at 27.27 million mt, a rise of 22.8 percent year on year. However, total iron ore sales during the period remained stable year on year at 22.23 million mt.