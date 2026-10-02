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India's NMDC sees iron ore output rise 8% in Sept 2026, sales down 10%

Friday, 02 October 2026 10:11:57 (GMT+3)   |   Kolkata

Indian government-run miner NMDC Limited achieved iron ore production of 4.04 million mt in September 2026, a rise of eight percent year on year, according to a company statement on Friday, October 2. The miner reported iron ore sales of 3.51 million mt, a decline of 10 percent year on year.

NMDC Limited's cumulative iron ore production during the April-September period of the fiscal year 2026-27 stood at 27.27 million mt, a rise of 22.8 percent year on year. However, total iron ore sales during the period remained stable year on year at 22.23 million mt.

Tags: Iron Ore Raw Mat India Indian Subcon Production NMDC 
AjoyDas
Ajoy Das
Editor
All Articles by the Author

I graduated from the University of Kolkata with a degree in economics and have three decades of experience in reporting for leading print media publications, covering key manufacturing industries like iron and steel, energy (fossil and renewable), chemicals and petrochemicals and mining sectors (coal, bauxite, iron ore and copper). I work as a correspondent for SteelOrbis reporting on the Indian steel industry covering pricing and trade trends across the value chain, capacity creations and utilizations, corporate developments, government policy frameworks and industry related news.

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