China's steel industry PPI down 8.6 percent in January-September 2025

Wednesday, 15 October 2025 10:32:20 (GMT+3)   |   Shanghai

In September this year, China's producer price index (PPI) for its ferrous metal smelting and rolling sector decreased by 0.6 percent year on year, 4.6 percentage points slower compared to the declining pace recorded in August, while edging up 0.2 percent month on month, according to the data released by China's National Bureau of Statistics (NBS). In the January-September period this year, China's PPI for its ferrous metal smelting and rolling sector declined by 8.6 percent year on year.

China's overall PPI decreased by 2.3 percent year on year in September, while it remained stable compared to August. Also in September, Chinese industrial producers' purchase prices declined by 3.1 percent year on year and rose by 0.1 percent compared to August this year.

In the January-September period this year, China's overall PPI declined by 2.8 percent year on year, while Chinese industrial producers' purchase prices decreased by 2.3 percent year on year.


