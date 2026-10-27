China Shenhua Energy's net profit up 3.8 percent in January-Sept 2026

Major Chinese coal mining company China Shenhua Energy Co., Ltd has announced that its net profit amounted to RMB 44.4 billion ($6.6 billion) in the January-September period this year, up 3.8 percent year on year. In the given period, China Shenhua Energy registered an operating revenue of RMB 296 billion ($44.1 billion), up 9 percent year on year.
In the July-September period this year, China Shenhua Energy has registered an operating revenue of RMB 106.7 billion ($15.9 billion), up 10.9 percent year on year, while posted a net profit of RMB 15.7 billion ($2.3 billion), up 3.2 percent year on year.
In the given period, revenue growth was mainly driven by increased revenue from businesses such as coal, coal chemical, and power generation.