 |  Login 
Start Your Free Trial
< Latest Steel News
Home > Steel News > Latest Steel News > China...

China Shenhua Energy's net profit up 3.8 percent in January-Sept 2026

Tuesday, 27 October 2026 10:02:55 (GMT+3)   |   Shanghai

Major Chinese coal mining company China Shenhua Energy Co., Ltd has announced that its net profit amounted to RMB 44.4 billion ($6.6 billion) in the January-September period this year, up 3.8 percent year on year. In the given period, China Shenhua Energy registered an operating revenue of RMB 296 billion ($44.1 billion), up 9 percent year on year.

In the July-September period this year, China Shenhua Energy has registered an operating revenue of RMB 106.7 billion ($15.9 billion), up 10.9 percent year on year, while posted a net profit of RMB 15.7 billion ($2.3 billion), up 3.2 percent year on year. 

In the given period, revenue growth was mainly driven by increased revenue from businesses such as coal, coal chemical, and power generation.

Tags: China Southeast Asia Mining Fin. Reports 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editor
All Articles by the Author

I graduated from University of Shanghai for Science and Technology, with 16 years of deep expertise in the steel industry. I am responsible for steel-related news and intelligence, as well as leading the content team in China.

Similar articles

HBIS Resources posts a net loss of $3.9 million for Jan-Sept 2026

27 Oct | Steel News

China Shenhua Energy expects 5.3 percent fall in net profit in H1

08 Aug | Steel News

Shanxi Coking Coal sees sharp surge in net profit for Q1

11 May | Steel News

China Coal Energy’s net profit increases by 20.5 percent in Q1

07 May | Steel News

China Shenhua Energy’s net profit up 4.9 percent in Q1

07 May | Steel News

Shanxi Coking Coal Group sees sharp surge in gross profit in 2017

22 Mar | Steel News

SCIEG sees net profit of RMB 308 million in 2016

07 Apr | Steel News

Chinese industrial enterprises’ gross profits down 0.7 percent in H1

27 Jul | Steel News

China Coal Energy expects net loss of RMB 800-1,200 million in H1

14 Jul | Steel News

MIIT: Changing circumstances for China’s steel industry

19 Jan | Steel News