Turkey’s Kardemir appoints new general manager

Turkish integrated long steel producer Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir) has submitted a notification to the Public Disclosure Platform (KAP) regarding a change in senior management.
According to the company’s statement, Dr. Dursunali Yaşacan stepped down from his position as general manager as of December 12, while Niyazi Aşkın Peker has been appointed as the new general manager.
Niyazi Aşkın Peker had been serving as general manager of Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) since 2022.