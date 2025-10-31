Wujin Stainless Steel Pipe’s net profit down 49.14 percent in Jan-Sept 2025

Jiangsu Province-based Chinese stainless steel producer Wujin Stainless Steel Pipe Group Co.,Ltd has announced that it registered an operating revenue of RMB 1.718 billion ($0.24 billion) in the January-September period, down 17.79 percent year on year, while posted a net profit of RMB 86.7727 million ($12.2 million), down 49.14 percent year on year.
In the July-September period, it registered an operating revenue of RMB 597 million ($84.1 million), up 6.97 percent, while posted a net profit of RMB 11.2753 million ($1.6 million), down 63.24 percent year on year.