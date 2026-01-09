 |  Login 
Start Your Free Trial
< Latest Steel News
Home > Steel News > Latest Steel News > China's...

China's steel industry PPI down 7.7 percent in 2025

Friday, 09 January 2026 10:08:19 (GMT+3)   |   Shanghai

In December last year, China's producer price index (PPI) for its ferrous metal smelting and rolling sector decreased by 4.7 percent year on year, 0.5 percentage points slower compared to the declining pace recorded in November, while edging down by 0.1 percent month on month, according to the data released by China's National Bureau of Statistics (NBS). In 2025 overall, China's PPI for its ferrous metal smelting and rolling sector declined by 7.7 percent year on year.

China's overall PPI decreased by 1.9 percent year on year in December, while it rose by 0.2 percent month on month. Also in December, Chinese industrial producers' purchase prices declined by 2.1 percent year on year and rose by 0.4 percent compared to November last year.

In 2025, China's overall PPI declined by 2.6 percent year on year, while Chinese industrial producers' purchase prices decreased by 3.0 percent year on year.

$1 = RMB 7.0128


Tags: China Southeast Asia Steelmaking 

Similar articles

China claims 63% of new shipbuilding orders globally in 2025

09 Jan | Steel News

Freight volume on China’s Daqin Railway down 0.54 percent in 2025

09 Jan | Steel News

SE Asian billet importers face higher offers, no big delays expected for ex-China material in Jan

08 Jan | Longs and Billet

Ex-China CRC prices edge up slightly amid better sentiments locally

08 Jan | Flats and Slab

Major steel and raw material futures prices in China - January 8, 2026

08 Jan | Longs and Billet

CISA mills’ daily crude steel output down 11% in late Dec, stocks also down  

08 Jan | Steel News

Local Chinese scrap prices stable, mood improves slightly

07 Jan | Scrap & Raw Materials

Ex-Asia semis prices rise amid bullish China, supply rather limited

07 Jan | Longs and Billet

Local Chinese stainless steel prices rise sharply amid nickel price hikes

07 Jan | Flats and Slab

SteelOrbis end-year review: Iron ore market lacks logic in 2025, coking coal based more on fundamentals

07 Jan | Steel News