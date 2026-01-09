China's steel industry PPI down 7.7 percent in 2025

In December last year, China's producer price index (PPI) for its ferrous metal smelting and rolling sector decreased by 4.7 percent year on year, 0.5 percentage points slower compared to the declining pace recorded in November, while edging down by 0.1 percent month on month, according to the data released by China's National Bureau of Statistics (NBS). In 2025 overall, China's PPI for its ferrous metal smelting and rolling sector declined by 7.7 percent year on year.

China's overall PPI decreased by 1.9 percent year on year in December, while it rose by 0.2 percent month on month. Also in December, Chinese industrial producers' purchase prices declined by 2.1 percent year on year and rose by 0.4 percent compared to November last year.

In 2025, China's overall PPI declined by 2.6 percent year on year, while Chinese industrial producers' purchase prices decreased by 3.0 percent year on year.

$1 = RMB 7.0128