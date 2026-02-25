US steel imports down 3.7 percent in December 2025 from November

According to preliminary census data from the US Department of Commerce, US monthly steel imports in December last year decreased by 3.7 percent from November and were down 26.1 percent year on year to total 1,433,072 mt. In terms of value, US steel imports in December totaled $1.53 billion, compared to $1.56 billion in November and $2.33 billion in December 2024.

Top sources for US steel imports in December include: Brazil with 233,409 mt, Canada with 212,307 mt, South Korea with 151,251 mt, and Mexico with 124,352 mt.

By product group, semi-finished imports totaled 367,385 mt in December, down from 490,096 mt in November and up from 268,859 mt in December 2024. Flat product imports totaled 411,765 mt in December, up from 408,752 mt in November and down from 874,434 mt in December 2024. Long product imports totaled 326,959 mt in December, up from 224,512 mt in November and down from 336,584 mt in December 2024. Pipe and tube imports amounted to 261,204 mt in December, down from 298,614 mt in November and down from 375,973 mt in December 2024.